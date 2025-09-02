Putin diz a Xi que relações Rússia-China estão em nível 'sem precedentes'

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou nesta terça-feira (2) ao homólogo da China, Xi Jinping, que as relações entre os dois países estão em um "nível sem precedentes", durante uma reunião bilateral em Pequim.

Depois de participar da reunião de cúpula da Organização para Cooperação de Xangai (OCX) no domingo e segunda-feira, convocada por Xi, Putin acompanhará na quarta-feira um grande desfile militar na capital chinesa, ao lado de vários líderes mundiais, entre eles o norte-coreano Kim Jong Un.

"Nossa comunicação estreita reflete a natureza estratégica das relações entre Rússia e China, que atualmente estão em um nível sem precedentes", afirmou Putin a Xi em declarações transmitidas ao vivo.