Reino Unido constrói novas cidades em resposta à crise da moradia

A nova cidade de Northstowe, no centro da Inglaterra, está ganhando forma e, dentro de 20 anos, deverá ter 30.000 habitantes, dez vezes mais do que agora. É um exemplo do projeto do governo britânico para resolver a escassez da habitação.

O primeiro-ministro trabalhista, Keir Starmer, eleito em julho do ano passado, prometeu construir um milhão e meio de casas até 2029.

A maioria será construída expandindo aglomerações urbanas já existentes, mas o chefe de governo também prometeu começar a trabalhar na "próxima geração" de novas cidades no Reino Unido.