República Dominicana declara como terrorista o suposto cartel de Maduro

República Dominicana declarou nesta terça-feira (2) como "organização terrorista" o cartel de los Soles, a suposta organização de narcotráfico que, segundo os Estados Unidos, é liderada pelo presidente venezuelano, Nicolás Maduro.

Especialistas questionaram a existência de uma narcogrupo clássico e concordam que se trata de um sistema de corrupção que se beneficia do crime organizado.

O governo do presidente Luis Abinader designou como "organização terrorista o grupo armado Cartel de los Soles, pelo que instruiu os organismos de inteligência e segurança do Estado a adotar as medidas apropriadas para prevenir incursões do grupo (...) no território nacional", indicou um comunicado do governo.