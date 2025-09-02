Sonho de marcar pela Seleção está 'cada vez mais perto', diz João Pedro

Com o Brasil já classificado para o Mundial do ano que vem, João Pedro espera ter minutos em campo contra a seleção chilena no Maracanã, onde começou como profissional pelo Fluminense.

"O Maracanã é um estádio muito especial para mim. Foi onde eu comecei, foi onde eu fiz meu primeiro gol, minha estreia", lembrou o atacante de 23 anos.

João Pedro é candidato a vestir a camisa 9, que ficou sem dono nos últimos anos, mas encara tudo com calma.

"Quem vai jogar depende do professor", disse o atacante, que fez três jogos pela Seleção nos ciclos de Fernando Diniz e Dorival Júnior.

"Sou um jogador jovem, que busco sempre estar em evolução (...), mas acredito que sou o mesmo João Pedro de sempre", comentou sobre o bom momento que vive no Chelsea.

João Pedro estreou pelo time londrino durante a Copa do Mundo de Clubes, em julho, depois de ser contratado junto ao Brighton.