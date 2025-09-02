STF inicia sessões para sentença em julgamento histórico de Bolsonaro

O Supremo Tribunal Federal (STF) iniciou, nesta terça-feira (2), as sessões do histórico julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que pode ser condenado a mais de 40 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado contra o presidente Lula (PT), apurou a AFP.

O ex-presidente (2019-2022) deve ouvir seu veredicto até 12 de setembro, juntamente com o de sete réus, incluindo vários ex-ministros e oficiais militares de alta patente.

O ministro Cristiano Zanin abriu a sessão no STF, em Brasília. Bolsonaro, em prisão domiciliar, não planeja comparecer às audiências.