Técnico da Venezuela vai tentar 'estragar' despedida de Messi na Argentina

O técnico da seleção venezuelana, o argentino Fernando Batista, disse que tentará "estragar" a comemoração que a Argentina prepara para o jogo das Eliminatórias da Copa do Mundo, na quinta-feira, em Buenos Aires, que poderá ser a última partida de Lionel Messi jogando pela 'Albiceleste' em casa.

"Estou vindo para estragar (a comemoração) de uma forma positiva. Estamos jogando pela classificação", disse Batista à ESPN nesta terça-feira (2).

Argentina e Venezuela se enfrentam na quinta, às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Monumental, em Buenos Aires, na última rodada dupla das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, no que provavelmente será a despedida de Messi jogando ao lado dos campeões mundiais em seu país.