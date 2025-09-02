Terremoto no Afeganistão: número de mortos ultrapassa 1.400

Pelo menos 10 pessoas morreram e centenas ficaram feridas na vizinha Nangarhar.

As equipes de resgate continuaram sua busca desesperada por sobreviventes nos escombros de mais de 5.000 casas desabadas.

"As operações de emergência continuaram durante toda a noite", disse o chefe da autoridade de gestão de desastres de Kunar, Ehsanullah Ehsan, à AFP.

Os efeitos do terremoto, seguidos por pelo menos cinco tremores secundários, podem afetar "centenas de milhares" de pessoas, alertou Indrika Ratwatte, coordenadora humanitária das Nações Unidas no Afeganistão. "Não há dúvida de que o número de vítimas será muito exponencial."

Moradores de alguns vilarejos se juntaram aos esforços de resgate, usando as mãos para remover os destroços de casas de barro e pedra construídas em vales íngremes.

Obaidullah Stoman, de 26 anos, que foi ao vilarejo de Wadir procurar um amigo, ficou impressionado com o nível de destruição. "Estou procurando por ele, mas não o vi. Tem sido muito difícil ver as condições", disse à AFP.