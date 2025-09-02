Trump acusa Xi, Kim e Putin de conspirar contra os EUA em reunião em Pequim

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acusou nesta terça-feira (2) os líderes da China, Coreia do Norte e Rússia de conspirarem contra os Estados Unidos, enquanto estavam reunidos em Pequim no âmbito de um enorme desfile militar.

"Que o presidente Xi e o maravilhoso povo da China tenham um grande e duradouro dia de celebração", escreveu Trump em sua rede Truth Social, ao mesmo tempo em que o líder norte-coreano, Kim Jong Un, e o presidente russo, Vladimir Putin, ladeavam Xi Jinping no desfile pelos 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial.

"Mandem minhas mais calorosas saudações a Vladimir Putin e a Kim Jong Un, enquanto conspiram contra os Estados Unidos da América", acrescentou Trump em sua mensagem.