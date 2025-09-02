Trump afirma que 11 "narcotraficantes" morreram em ataque contra barco da Venezuela

Em seguida, o mandatário acrescentou no Truth Social que o ataque ocorreu enquanto os traficantes, supostamente do grupo Tren de Aragua, se encontravam em águas internacionais.

"O ataque resultou em 11 terroristas mortos em ação", assegurou.

"Por favor, que isto sirva de aviso a qualquer um que esteja considerando trazer drogas para os Estados Unidos. CUIDADO!", advertiu.

Pouco antes de iniciar uma visita oficial ao México nesta quarta-feira, o secretário de Estado, Marco Rubio, mencionou que "as forças armadas dos Estados Unidos realizaram um ataque letal".

Os Estados Unidos "vão utilizar todo o seu poderio para enfrentar e erradicar esses cartéis de drogas, não importa de onde operem", acrescentou.

- Fim da "impunidade" -

O anúncio ocorreu após dias de crescentes tensões entre Washington e Caracas, que romperam relações em 2019.