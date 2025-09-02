Trump afirma que 11 narcotraficantes morreram em ataque contra barco saído da Venezuela

O presidente Donald Trump anunciou nesta terça-feira (2) a morte de 11 "narcotraficantes" em um ataque no mar do Caribe contra uma embarcação que transportava drogas da Venezuela, marcando uma escalada após o posicionamento de navios de guerra na região.

As forças americanas "atiraram contra uma embarcação (...) que transportava muitas drogas", disse Trump na Casa Branca. "Então a eliminamos", especificou.

Em seguida, o presidente acrescentou em uma mensagem na sua rede Truth Social que o ataque ocorreu enquanto os traficantes, do grupo Tren de Aragua, estavam em águas internacionais.