Trump afirma que pedirá à Suprema Corte "decisão expedita" sobre tarifas

O presidente Donald Trump confirmou nesta terça-feira (2) que solicitará à Suprema Corte que se pronuncie rapidamente depois que um tribunal de apelações federal determinou, na sexta-feira, que ele não tinha o poder de instaurar grande parte das tarifas aplicadas desde seu retorno à Casa Branca.

"Vamos levar à Suprema Corte, acreditamos que amanhã [quarta-feira], porque precisamos de uma decisão rápida", disse Trump a jornalistas. Ele acrescentou que pedirá uma "decisão expedita" e advertiu que, "se as tarifas forem eliminadas", os Estados Unidos poderiam "acabar sendo um país do terceiro mundo".

