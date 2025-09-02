Trump diz em entrevista estar 'muito decepcionado' com Putin

O presidente americano, Donald Trump, disse, em entrevista a uma rádio nesta terça-feira (2), que estava "muito decepcionado" com a resistência de seu contraparte russo, Vladimir Putin, em alcançar um acordo de paz sobre a Ucrânia após a reunião de cúpula entre os dois no Alasca.

"Estou muito decepcionado com o presidente Putin, posso dizer isso", afirmou Trump ao programa de rádio de Scott Jennings, ao ser questionado se sentia que havia sido traído pela resposta do mandatário russo.

"Tínhamos uma grande relação, estou muito decepcionado", completou.