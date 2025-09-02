Trump diz que 11 "narcoterroristas" morreram em ataque a embarcação no Caribe

O presidente Donald Trump disse nesta terça-feira que 11 "narcoterroristas" morreram em um ataque no Caribe contra uma embarcação que, segundo as forças americanas na região, transportava drogas.
O "ataque cinético" ocorreu enquanto os traficantes do grupo Tren de Aragua se encontravam em águas internacionais, disse Trump em sua rede social Truth Social, e acrescentou: "O ataque resultou em 11 terroristas mortos em ação".
