Trump promete acabar com o crime em Chicago, a 'cidade mais perigosa do mundo'

Os democratas alertaram no domingo sobre uma "invasão" de militares em Chicago.

O governador democrata de Illinois, JB Pritzker, opositor ao presidente republicano ao qual já havia chamado de "ditador", acusou Trump de colocar em risco as eleições legislativas de meio de mandato de 2026 com esta mobilização.

"Pritzker precisa desesperadamente de ajuda, só que ainda não sabe disso", escreveu Trump nesta terça-feira em sua rede Truth Social.

O presidente mencionou números de criminalidade em Chicago, a terceira maior cidade dos EUA, segundo os quais 54 pessoas foram baleadas no último fim de semana prolongado, deixando oito mortos. Os dois fins de semana anteriores registraram estatísticas similares, segundo a publicação do mandatário.

"Chicago estará segura e em breve", afirmou, acrescentando uma publicação provocativa em letras maiúsculas: "CHICAGO É A CAPITAL MUNDIAL DO ASSASSINATO!".

Desde junho, milhares de agentes da Guarda Nacional e da Marinha americana foram mobilizados em Los Angeles para apoiar a polícia na repressão aos protestos e distúrbios provocados pelas operações anti-imigrantes de Trump.