Viticultor francês é condenado à prisão por vender champanhe falsificado

Um tribunal do leste francês condenou, nesta terça-feira (2), um viticultor à prisão por produzir e vender um champanhe falsificado a partir de vinhos comprados na Espanha e no sul da França, aos quais adicionava gás carbônico.

A corte da cidade de Reims condenou Didier Chopin, de 56 anos, a um ano e meio de prisão e outros 30 meses com suspensão condicional da pena. Sua esposa foi sentenciada a dois anos de suspensão condicional da pena pelos mesmos crimes de fraude e usurpação de marca protegida.

O viticultor também foi proibido de trabalhar ou dirigir qualquer empresa na indústria desta bebida por cinco anos.