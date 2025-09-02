Zelensky se reunirá com líderes europeus em Paris para discutir garantias de segurança à Ucrânia

O tema das garantias de segurança para a Ucrânia apoiadas pelo Ocidente tem dominado nas últimas semanas os esforços diplomáticos para encerrar a guerra com a Rússia.

Starmer e o presidente francês Emmanuel Macron lideram a chamada Coalizão de Voluntários, que busca apresentar uma oferta sólida de proteção à Ucrânia caso a Rússia a ataque no futuro, após um eventual acordo de paz.

Kiev exige uma força de paz europeia e garantias de defesa ao estilo da Otan, caso sua adesão à aliança atlântica seja descartada.

A Rússia insiste que nunca tolerará a presença de tropas ocidentais na Ucrânia.

O presidente russo Vladimir Putin, que está na China para a cúpula da Organização para Cooperação de Xangai, afirmou nesta terça-feira que qualquer acordo de paz com a Ucrânia não deve comprometer a segurança de Moscou.

"Naturalmente, a Ucrânia deve decidir como garantir sua segurança. Mas essa segurança (...) não pode ser garantida às custas da segurança de outros países, em particular às custas da Federação Russa", disse Putin durante uma reunião com o primeiro-ministro eslovaco Robert Fico.