AIEA diz que Irã acelerou seu ritmo de produção de urânio

O Irã acelerou o ritmo de produção de suas reservas de urânio enriquecido a 60%, um limiar que se aproxima dos 90% necessários para fabricar uma arma nuclear, segundo um relatório da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), consultado pela AFP nesta quarta-feira (3).

A agência de vigilância nuclear das Nações Unidas informou que, em 13 de junho de 2025, data que corresponde ao início da guerra de 12 dias desencadeada por um ataque israelense contra o Irã, o total chegava a 440,9 kg, o que supõe um aumento de 32,3 kg em relação a 17 de maio.

Após este conflito com Israel, o Irã cessou a cooperação com a AIEA, que qualificou esta decisão, nesta quarta-feira, de "profundamente lamentável".