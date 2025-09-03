Anisimova se vinga de Swiatek e avança às semifinais do US Open

Após ser humilhada na final de Wimbledon, a americana Amanda Anisimova se vingou da polonesa Iga Swiatek, número dois do mundo, nesta quarta-feira (3), e avançou para as semifinais do US Open pela primeira vez em sua carreira.

Anisimova, oitava colocada no ranking da WTA, havia sido derrotada com um duplo 6-0 em julho na decisão em Wimbledon, onde Swiatek conquistou seu primeiro título na grama londrina.

Menos de dois meses depois, a jogadora de Nova Jersey reagiu com uma vitória retumbante por 6-4 e 6-3, empurrada pela torcida na quadra central de Nova York.