Ao menos 29 mortos em naufrágio de barco na Nigéria

Pelo menos 29 pessoas morreram após o naufrágio de um barco com mais de 80 passageiros em um rio no centro-norte da Nigéria, informaram nesta quarta-feira (3) os serviços de emergência.

O acidente, ocorrido na manhã de terça-feira, foi causado por uma "sobrecarga da embarcação e uma colisão com um tronco", informou a Agência Estatal de Gestão de Emergências (Sema) em comunicado.

"Foram recuperados 29 corpos, duas pessoas continuam desaparecidas e cerca de 50 passageiros foram resgatados", indicou a agência.