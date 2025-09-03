Ataque aéreo russo deixa milhares sem energia elétrica na Ucrânia

O Exército russo disparou mais de 500 drones e mísseis contra a Ucrânia em um novo ataque em larga escala na madrugada de quarta-feira, o que causou cortes significativos de energia elétrica, informaram as autoridades locais.

Correspondentes da AFP em Kiev ouviram explosões e o som dos sistemas de defesa antiaérea tentando conter os drones.

O ataque coincidiu com a visita do presidente russo Vladimir Putin à China, onde acompanho um desfile militar com seu anfitrião Xi Jinping e o líder norte-coreano Kim Jong Un.