Ataque americano é mensagem 'muito clara' aos cartéis, diz Pentágono

O ataque mortal dos Estados Unidos contra uma suposta embarcação narcotraficante no Caribe é uma mensagem "muito clara" do presidente Donald Trump aos cartéis, declarou, nesta quarta-feira (3), o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth.

Na terça-feira (2), forças do país americano realizaram um ataque contra uma lancha rápida, e Trump afirmou que na ação morreram 11 "narcoterroristas" de uma gangue que, segundo ele, era controlada pelo presidente venezuelano Nicolás Maduro.

"Querem tentar traficar drogas? Este é um novo dia. E por isso, esses 11 narcotraficantes já não estão conosco, o que envia um sinal muito claro de que esta é uma atividade que os Estados Unidos não vão tolerar em nosso hemisfério", declarou Hegseth na Fox News.