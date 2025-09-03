Ataque dos EUA no Caribe marca mudança na luta contra o narcotráfico

O presidente dos Estados Unidos disse que 11 membros do grupo Tren de Aragua morreram no ataque, que deveria "servir de aviso a qualquer pessoa que sequer pense em introduzir drogas nos Estados Unidos".

Ryan Berg, diretor do Programa das Américas no Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, afirmou que o ataque "demostra uma mudança nas regras de engajamento".

"Não há mais abordagens de embarcações pela Guarda Costeira dos EUA: há um enfoque muito mais parecido com a forma como os Estados Unidos lidam com piratas na região do Golfo, ou com terroristas no Sahel", explicou.

Em 2008, os Estados Unidos começaram a atacar ativamente os piratas somalis no Golfo de Áden.

O primeiro grande confronto nessas águas ocorreu em abril de 2009, durante a presidência de Barack Obama, quando uma equipe das forças especiais dos fuzileiros navais atacou um navio sequestrado pelos piratas e matou três indivíduos.

"Efeito altamente dissuasório" -

Os Estados Unidos designaram o Tren de Aragua da Venezuela, o Cartel de Sinaloa do México e várias outras organizações de narcotráfico como grupos terroristas no início deste ano.