Auger-Aliassime elimina De Minaur e volta à semifinal do US Open

O tenista canadense Felix Auger-Aliassime, número 27 do mundo, se recuperou depois de perder o primeiro set e venceu o australiano Alex De Minaur (N.8) nesta quarta-feira (3) para disputar a semifinal do US Open pela primeira vez desde 2021.

Auger-Aliassime fechou o jogo com parciais de 4-6, 7-6 (7/9), 7-5 e 7-6 (7/4), depois de uma batalha de mais de quatro horas na quadra central de Flushing Meadows.

O canadense de 25 anos, grande promessa do circuito no início da década, recuperou inesperadamente a confiança em seu jogo em Nova York, onde divide as atenções entre o tênis e os preparativos para seu casamento.