Comissão Europeia 'ouviu as reservas' da França sobre acordo UE-Mercosul, segundo Paris

A Comissão Europeia "ouviu as reservas" da França sobre o acordo comercial entre União Europeia (UE) e Mercosul, informou nesta quarta-feira (3) a porta-voz do governo francês, Sophie Primas, no momento em que Bruxelas está prestes a iniciar o processo de ratificação do tratado.

A França insiste há anos em sua oposição ao projeto de tratado, que considera uma ameaça para seu setor agropecuário, ao mesmo tempo que exige medidas adicionais de proteção, como cláusulas de salvaguarda.

Segundo Primas, a Comissão "aceitou" as cláusulas reivindicadas pela França. A porta-voz, no entanto, explicou que o governo francês "analisará" se estão dentro do acordo e sua forma a nível jurídico.