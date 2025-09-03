Comissário da NFL sinaliza possibilidade de show de Taylor Swift no Super Bowl

"Não posso te dizer nada sobre isso", disse ele. "É um talvez."

Goodell afirmou que está "esperando meu amigo Jay-Z" para ter informações sobre a escalação do show do intervalo do Super Bowl. A empresa de Jay-Z, Roc Nation, produz o show em parceria com a NFL desde 2019.

A aparição de Goodell no programa Today ocorreu na véspera do jogo de abertura da temporada da NFL, entre o campeão do Super Bowl, o Philadelphia Eagles, e seu rival de divisão Dallas Cowboys.

A expectativa para a temporada foi intensificada pelo anúncio do noivado de Swift e Kelce ? cujo romance se tornou um fenômeno cultural graças à enorme popularidade da NFL e à legião de fãs de Swift.

Nesta temporada, o Kansas City Chiefs de Kelce irão tentar voltar ao Super Bowl, depois que os Eagles os impediram de conquistar um terceiro título consecutivo em fevereiro.

O Super Bowl será realizado em 8 de fevereiro no Levi's Stadium, em Santa Clara, Califórnia, casa do San Francisco 49ers.