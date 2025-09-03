De dona de casa à ícone da discoteca: DJ Gloria conquista as pistas de dança aos 81 anos

DJ Gloria, cujo nome verdadeiro é Madelein Mansson, enche as pistas de dança para um público com mais de 50 anos na Suécia ? com confirmação de identidade obrigatória ?, atraindo principalmente mulheres que querem dançar.

Em uma de suas recentes noites na boate Josefina, em Estocolmo, seu set incluiu sucessos como "Mamma Mia", "Funkytown", "Moves Like Jagger" e "I've Been Thinking About You".

"Ela é fantástica. Na idade dela... traz energia e amor. Quando você tem mais de 55 anos, não é fácil encontrar um lugar para dançar. E Gloria fez isso para nós", ressalta Eva Jakobson, de 63 anos.

Louise, de 69 anos, concorda. "É a melhor DJ que já tivemos na Suécia. Coloca todas essas mulheres em destaque. Torna-as fortes. Olhe para elas, são jovens para sempre. Nós a adoramos", diz.

Mansson decidiu se tornar DJ aos 62 anos, após a morte de seu marido, de quem cuidou diariamente durante nove anos.

"Estava deprimida. Apática e triste", recorda.