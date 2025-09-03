Descarrilamento de funicular deixa 15 mortos e 18 feridos em Lisboa

O governo decretou um dia de luto nacional na quinta-feira e lamentou o "trágico acidente" que provocou a "irreparável perda de vidas humanas", segundo o texto fornecido à agência Lusa pelo gabinete do primeiro-ministro, Luís Montenegro.

O acidente, cujos detalhes ainda não são conhecidos, ocorreu às 18h05 locais, perto da Avenida da Liberdade, quando o vagão do famoso Elevador da Glória, que conecta a Praça do Rossio aos bairros do Bairro Alto e Príncipe Real, descarrilou.

É "uma tragédia que nunca havia ocorrido em nossa cidade", declarou o prefeito de Lisboa, Carlos Moedas, pouco antes de os serviços de emergência confirmarem o primeiro balanço de 15 mortos.

- "Não tinha freios" -

As imagens transmitidas pelas televisões locais mostravam o grande aparato montado pelos bombeiros, pela polícia e pelos serviços de emergência médica no meio da rua inclinada onde se encontrava o veículo, tombado e muito danificado.

O funicular, com capacidade para cerca de quarenta passageiros, é um meio de transporte muito apreciado pelos numerosos turistas que visitam a capital portuguesa.