Djokovic vence Fritz e vai enfrentar Alcaraz nas semifinais do US Open

O sérvio Novak Djokovic derrotou o americano Taylor Fritz na noite desta terça-feira (2) e avançou para as semifinais do US Open, onde vai disputar mais um duelo emocionante contra o espanhol Carlos Alcaraz.

'Djoko', de 38 anos, derrotou Fritz, atual vice-campeão deste torneio do Grand Slam e o último tenista local que ainda estava na disputa em Nova York, com parciais de 6-3, 7-5, 3-6 e 6-4.

