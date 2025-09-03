Dois ex-funcionários correístas são acusados do assassinato de presidenciável no Equador

O Ministério Público do Equador acusou de assassinato dois ex-funcionários correístas que estão fora do país e que considera autores intelectuais do magnicídio do candidato presidencial Fernando Villavicencio em 2023, informou nesta quarta-feira (3) o órgão acusador.

Villavicencio, duro crítico do governo do ex-mandatário socialista Rafael Correa (2007-2017), foi assassinado a tiros por um matador de aluguel colombiano ao sair de um comício em Quito, uma semana antes da eleição presidencial daquele ano.

A Justiça ainda não determinou sentenças contra os acusados. O autor dos disparos foi abatido por seguranças do político, e outros cinco implicados foram condenados em 2024 a penas de até 34 anos de prisão. Outros seis colombianos supostamente vinculados ao magnicídio foram assassinados na prisão.