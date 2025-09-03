Dois sindicatos agrícolas franceses qualificam como 'tóxico' o acordo UE-Mercosul

O acordo de livre comércio entre os países do Mercosul e a União Europeia continua sendo um acordo "tóxico", disseram nesta quarta-feira (3) dois sindicatos agrícolas da França, FNSEA e JA, que pediram ao presidente Emmanuel Macron que "honre sua palavra e expresse publicamente sua clara oposição a este acordo".

"Ao validar o acordo como está, apesar da promessa de medidas de salvaguarda, a Comissão Europeia claramente dá as costas à sua agricultura. Este acordo continua sendo tóxico, incompreensível e perigoso para os agricultores franceses", escrevem as duas organizações em um comunicado conjunto.

cho/jum/pb/mb/dd/aa