Drones, mísseis e armas a laser: o que a China revelou em seu desfile militar

A China apresentou drones submarinos, mísseis de grande porte e novas armas a laser em um grande desfile militar em Pequim nesta quarta-feira (3), uma demonstração de força em um momento de tensões crescentes com os Estados Unidos.

Especialistas militares acompanharam de perto o evento, que contou com a presença do presidente russo, Vladimir Putin, e do líder norte-coreano, Kim Jong Un.

Em seu discurso de abertura neste desfile militar em comemoração ao 80º aniversário da vitória da China sobre o Japão na Segunda Guerra Mundial, o presidente Xi Jinping alertou que seu país é "imparável".