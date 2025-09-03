Equador antecipa 'acordos' com os EUA no combate ao tráfico de drogas

A declaração, assim como a chegada de Rubio na noite desta quarta-feira, ocorrem um dia após o ataque mortal americano contra uma embarcação de supostos narcotraficantes no mar do Caribe.

O presidente equatoriano, Daniel Noboa, aplaudiu o ataque e a recente mobilização de navios e milhares de efetivos dos Estados Unidos perto do território marítimo da Venezuela para combater o tráfico de drogas e os cartéis.

"Estamos na luta conjunta contra o terrorismo e o narcotráfico", insistiu Reimberg.

Localizado entre a Colômbia e o Peru, os maiores produtores mundiais de cocaína, o Equador é o ponto de partida de cerca de 70% da cocaína mundial e quase metade vai para os Estados Unidos, segundo dados oficiais.

Rubio se reunirá, nesta quarta-feira, com a presidente do México, Claudia Sheinbaum, que insistiu que qualquer "intervenção" militar americana em seu país é uma linha vermelha.

Desde a chegada ao poder de Noboa e Trump, os países estreitaram laços. O Equador recebe apoio logístico e de inteligência de Washington e recentemente restabeleceu a extradição para os Estados Unidos.