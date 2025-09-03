'Estamos avaliando a cada dia', diz Ancelotti sobre Neymar

O técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, evitou entrar em polêmica em relação à ausência de Neymar em sua convocação e disse em entrevista coletiva nesta quarta-feira (3) que avalia "a cada dia" a condição física do camisa 10 do Santos.

O jogador, de 33 anos, contradisse Ancelotti no último domingo, ao afirmar que não foi convocado por uma "decisão técnica", e não um problema físico, como havia dito o treinador.

"É uma decisão técnica que se baseia em muitas coisas, o que um jogador está fazendo, o que um jogador fez, e também o problema [físico] que ele tinha", disse Carletto em coletiva de imprensa na véspera do jogo contra o Chile, pela penúltima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.