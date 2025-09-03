EUA apreende 13 mil barris de produtos químicos para fabricar drogas enviados da China ao México

Os Estados Unidos anunciaram nesta quarta-feira (3) a apreensão de 13 mil barris com aproximadamente 300 mil kg de produtos químicos utilizados na fabricação de metanfetamina que, segundo as autoridades federais, seguiam da China para o Cartel de Sinaloa no México.

A procuradora federal para o Distrito de Columbia (Washington D.C.), Jeanine Pirro, viajou ao Texas (sul) para realizar o anúncio ao lado do diretor interino do Serviço de Imigração e Controle de Alfândega (ICE, na sigla em inglês), Todd Lyons, no que chamaram de "a maior apreensão de precursores químicos para drogas realizada pelos Estados Unidos".

Trata-se de "dois carregamentos de substâncias químicas, transportados em duas embarcações diferentes em alto-mar e enviados ao Cartel de Sinaloa no México. Da China para o México. O porto de saída principal era Xangai, China, e o de chegada, México", disse Pirro em um armazém na cidade de Pasadena, a sudeste de Houston.