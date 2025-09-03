Ex-presidente peruano Toledo recebe nova condenação por lavar dinheiro da Odebrecht

O ex-presidente peruano Alejandro Toledo, que cumpre uma sentença de 20 anos de prisão, foi condenado nesta quarta-feira (3) a mais de 13 anos de detenção por um caso de lavagem de dinheiro relacionado aos subornos recebidos da construtora brasileira Odebrecht.

O processo remonta a 2013, quando foi revelado que Toledo fez, através de sua sogra, duas compras de imóveis por mais de 4,5 milhões de dólares com dinheiro proveniente da Ecoteva Consulting Group, uma empresa fachada criada na Costa Rica.

"Consideramos legal a imposição de 13 anos e 4 meses de pena privativa de liberdade contra Alejandro Toledo Manrique pelo crime de lavagem de ativos", decretou nesta quarta-feira um Tribunal de Lima.