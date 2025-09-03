Fed se manterá independente, afirma alto funcionário crítico de Powell

Um alto funcionário do Federal Reserve (Fed), crítico de sua gestão, afirmou, nesta quarta-feira (3), que o banco central americano se manteve independente de interferências políticas e insistiu que continuará assim.

"A independência do Fed é fundamental para tudo o que fazemos (...) Há coisas que preocupam as pessoas, mas continuo acreditando que temos um Fed independente", declarou o governador do órgão, Christopher Waller, à CNBC.

Quem for designado para dirigir o Fed "atuará de forma apolítica", afirmou Waller. "Então, acredito que, aconteça o que acontecer, o Fed manterá sua independência".