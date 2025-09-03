Flórida planeja eliminar requerimentos de vacinação para estudantes

A eliminação de requisitos de vacinação tornaria o estado o primeiro dos Estados Unidos a abandonar uma prática considerada por décadas eficaz para limitar a proliferação de doenças infecciosas.

Ladapo, nascido na Nigéria e médico formado em Harvard, argumentou que todas as imposições de vacinas "transbordam desprezo e escravidão".

"Quem sou eu para dizer o que você deveria colocar em seu corpo?", acrescentou. "Eu não tenho esse direito. Seu corpo é um presente de Deus".

Todos os estados do país têm requisitos de vacinação para os alunos de suas escolas públicas, embora a maioria permita isenções por crenças pessoais ou religiosas.

Nas últimas décadas, a Flórida obrigou seus estudantes a se vacinar contra diversas doenças, como poliomielite, sarampo ou hepatite B, para poderem frequentar as aulas.

"Estamos preocupados que o anúncio de hoje exponha as crianças das escolas públicas da Flórida a um maior risco de adoecer, o que terá um efeito dominó em nossas comunidades", declarou nas redes sociais a seção floridiana da Academia Americana de Pediatria.