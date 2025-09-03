Força da ONU no Líbano denuncia ataque israelense contra integrantes da missão de paz

A Força Interina das Nações Unidas no Líbano (Finul) relatou nesta quarta-feira (3) um dos ataques israelenses "mais graves" contra seus integrantes desde o cessar-fogo que interrompeu, em novembro, a guerra entre Israel e o movimento xiita pró-iraniano Hezbollah.

"Ontem (terça-feira) de manhã, drones das Forças de Defesa de Israel lançaram quatro granadas nas proximidades de membros das forças de paz da Finul", perto da Linha Azul de demarcação estabelecida pela ONU entre os dois países, afirmou a missão.

Um dos explosivos caiu "a menos de 20 metros" e três "a cerca de 100" dos integrantes e dos veículos da ONU, acrescentou.