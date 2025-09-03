Guerra de Gaza comove Festival de Veneza com 'The Voice of Hind Rajab'

"Fique comigo, não me abandone", ouve-se a menina dizendo na chamada, entrecortada pelo som de tiros e bombas.

O filme, apresentado na seleção oficial, faz parte da lista de 21 produções que competem este ano pelo Leão de Ouro, que será entregue em 6 de setembro por um júri presidido pelo americano Alexander Payne.

Desde o início do festival, em 27 de agosto, o glamour do evento foi eclipsado em diversos momentos pela devastadora situação da Faixa de Gaza, palco de uma guerra desencadeada pelo ataque do movimento islamista palestino Hamas em Israel em 7 de outubro de 2023.

Um coletivo fundado por dez cineastas italianos independentes, chamado Venice4Palestine (V4P), lançou um chamado no início da Mostra condenando a guerra no território palestino.

Em uma carta aberta, o coletivo apelou para que o festival não seja "uma tribuna triste e vazia" e para que "adote uma posição clara e sem ambiguidade".

Segundo o V4P, a carta reuniu 2.000 assinaturas, incluindo as de figuras destacadas do cinema internacional como Guillermo del Toro, Todd Fields, Michael Moore e Ken Loach.