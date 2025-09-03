Guerra em Gaza deixa mais de 21 mil crianças com deficiência, alerta ONU

Porque as ordens de evacuação israelenses em Gaza "frequentemente não chegam às pessoas com deficiências auditivas ou visuais, o que torna impossível a evacuação", destaca.

Um dos membros do comitê, Muhanad Al Azzeh, citou em uma coletiva de imprensa o exemplo de uma mãe surda, morta em Rafah junto com seus filhos por não ter ouvido as instruções de evacuação.

Os especialistas também descreveram casos de "pessoas com deficiência obrigadas a fugir em condições inseguras e indignas, como rastejando pela areia ou lama sem ajuda para se deslocar".

O grupo acrescentou que as restrições à ajuda humanitária que entra na Faixa de Gaza têm um impacto desproporcional sobre as pessoas com deficiência, muitas das quais "continuam sem acesso a alimentos, água potável ou saneamento e dependem de outros para sobreviver".

A decisão de centralizar a distribuição de ajuda também complica muito o acesso das pessoas com deficiência.

Enquanto a Fundação Humanitária de Gaza (GHF), organização privada apoiada por Israel e Estados Unidos, dispõe de quatro centros de distribuição no território palestino, o sistema da ONU ao qual substituiu contava com cerca de 400.