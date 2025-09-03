Harvard obtém vitória contra Trump na Justiça dos EUA

Harvard rechaça essas acusações e afirma que Trump estava mais focado em controlar suas contratações, admissões e currículos.

Como represália, o governo republicano retirou pouco mais de 2,6 bilhões de dólares (14,2 bilhões de reais, na cotação atual) em subsídios federais destinados a Harvard, incluindo a verba para o setor de saúde, e revogou sua certificação no sistema que autoriza estrangeiros a estudarem nos Estados Unidos.

A juíza federal do distrito de Boston, Allison Burroughs, se pronunciou após uma ação apresentada por Harvard contra as ordens do governo.

A decisão, à qual cabe recurso, pode ter peso nas conversas entre Harvard e a Casa Branca, que estão em andamento, segundo relatos, sobre um acordo no qual a universidade pagaria uma quantia reconhecendo as reivindicações de Trump, em troca da retomada do financiamento federal.

Outras universidades chegaram a acordos similares com o governo do republicano.

"O tribunal revoga e anula" as decisões da administração ao considerá-las uma "violação da Primeira Emenda" da Constituição, declarou a magistrada em referência às ordens emitidas a partir de 14 de abril de 2025.