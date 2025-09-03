Israel quer criar 'zona humanitária' para habitantes que fogem da Cidade de Gaza

Uma autoridade militar israelense de alto escalão declarou, nesta quarta-feira (3), que o Exército planeja criar "uma zona humanitária" na Faixa de Gaza para receber um "milhão de palestinos" que poderiam fugir da Cidade de Gaza, ameaçada por uma ampla ofensiva.

A ONU estima que cerca de um milhão de pessoas seja a população atual da província de Gaza (norte), que inclui a Cidade de Gaza e seus arredores.

O Exército israelense, que controla aproximadamente 75% da Faixa, afirma estar preparando uma ofensiva para tomar a Cidade de Gaza, que apresenta como o último grande reduto do Hamas na região.