Messi ensaia despedida em casa diante de uma esperançosa Venezuela

O oito vezes vencedor da Bola de Ouro, que já é o maior artilheiro da história da seleção de seu país (112 gols) e também o jogador com mais partidas disputadas (193), adiou uma despedida que se presumia iminente após seu triunfo na Copa do Mundo de 2022, no Catar.

- "O direito de decidir" -

Embora não tenha confirmado, a expectativa é a de que, se chegar em boa forma física, Messi esteja presente no Mundial de 2026, que será realizado nos Estados Unidos, Canadá e México, e durante o qual comemoraria seu 39º aniversário e o tornaria o primeiro jogador a participar de seis Copas do Mundo.

"Será uma partida muito especial (contra a Venezuela) para mim, porque é a última das Eliminatórias. Não sei se haverá amistosos ou mais jogos depois. Vamos viver dessa forma. Depois disso, não sei o que acontecerá, mas essa é a intenção", disse o camisa 10 recentemente.

Sem amistosos confirmados em casa para o próximo ano, tudo indica que na quinta-feira Messi começará a se despedir do carinho de milhares de seus compatriotas, já que um retorno às Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2030 parece improvável ? embora não impossível ? de acontecer.

Nesse contexto, não foi surpresa que já tenham se esgotado os quase 80 mil ingressos no Estádio Monumental de Buenos Aires para a provável despedida do homem considerado por muitos o maior jogador de futebol da história.