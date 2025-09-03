MP do Equador acusa ex-funcionários de Correa de homicídio de presidenciável

O autor dos disparos foi morto por seguranças do político, e outros cinco implicados foram condenados em 2024 a penas de até 34 anos de prisão. Outros seis colombianos supostamente vinculados ao magnicídio foram assassinados na prisão.

O Ministério Público informou pela rede X que, após o seu pedido, uma juíza de Quito determinou a prisão preventiva de Aleaga, que fugiu para a Venezuela há mais de um ano ao ser investigado em um caso de corrupção.

Serrano e o empresário Xavier Jordán estão nos Estados Unidos e deverão se apresentar periodicamente perante o consulado equatoriano em Miami por decisão judicial.

Durante audiência de formulação da denúncia, a promotora Ana Hidalgo indicou que os quatro envolvidos tinham se encarregado do planejamento e do financiamento do magnicídio em agosto de 2023.

Villavicencio entrou para a política após atuar no jornalismo investigando casos de corrupção envolvendo Correa. Foi eleito deputado antes de se lançar candidato à presidência por um partido de centro.

Desde que deixou o poder em 2017, Correa vive no exterior para evitar uma condenação de oito anos de prisão por corrupção, uma sentença ditada em um julgamento sem sua presença em 2020.