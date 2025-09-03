OpenAI vai implementar controle parental no ChatGPT após morte de adolescente

Matthew e Maria Raine afirmam na ação apresentada na segunda-feira em um tribunal do estado da Califórnia que o ChatGPT cultivou uma relação íntima com seu filho Adam por vários meses entre 2024 e 2025, antes de sua morte.

A denúncia alega que em sua conversa final, em 11 de abril de 2025, o ChatGPT ajudou Adam a roubar vodca de seus pais e lhe forneceu uma análise técnica sobre um nó corrediço com o qual confirmou que "poderia potencialmente enforcar um ser humano".

Adam foi encontrado morto horas depois usando esse método.

"Quando uma pessoa usa o ChatGPT realmente sente que está conversando com algo do outro lado", disse a advogada Melodi Dincer, que ajudou a preparar a ação legal.

"Essas são as mesmas características que poderiam levar alguém como Adam, com o tempo, a começar a compartilhar cada vez mais sobre sua vida pessoal e, em última análise, a buscar conselhos e orientação deste produto que basicamente parece ter todas as respostas", afirmou Dincer.

A advogada disse que a publicação no blog da OpenAI anunciando os controles parentais e outras medidas de segurança é "genérica" e carece de detalhes.