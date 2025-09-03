Osaka vence Muchova e já está nas semifinais do US Open

"Houve muito trabalho que vocês não viram", disse ela. "Isso é como um sonho se tornando realidade".

Sua adversária desta quinta-feira será a americana Amanda Anisimova, que pela primeira vez vai disputar uma semifinal em Flushing Meadows.

A outra semifinal terá a bielorrussa Aryna Sabalenka enfrentando sua vítima na final do ano passado, a americana Jessica Pegula.

Assim como fez na brilhante vitória sobre Coco Gauff, Osaka mostrou mais uma vez nesta quarta-feira que recuperou seus poderes.

Dominando com seu forehand devastador, Osaka manteve o controle do primeiro set até a quebra decisiva do game final.

Karolina Muchova sentia o peso de sua sequência extenuante, em que venceu quatro rounds e três sets, mas ainda quebrou duas vezes no segundo set e sacou com vantagem de 5-4, mas Osaka conseguiu forçar o tiebreak e encerrar a reação da tcheca.