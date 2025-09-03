PATRICK MAHOMES ENTRA PARA A ELITE DA HUBLOT

Patrick Mahomes disse: "Ser um parceiro da Hublot é uma honra ? é uma marca que entende o valor da pontualidade, da precisão e também do desempenho. Tenho orgulho de fazer parte de um legado que foi construído para dominar o tempo com estilo."

Um divisor de águas no mundo dos esportes

Conhecido por seu atletismo excepcional e sua capacidade de atuar sob pressão, Mahomes já quebrou diversos recordes e levou sua equipe a vitórias históricas, incluindo três campeonatos do Super Bowl, e foi duas vezes eleito MVP, para citar alguns de seus feitos. Seu estilo inovador de jogar e sua liderança dentro e fora do campo redefiniram a posição de quarterback, tornando-o um verdadeiro divisor de águas no mundo dos esportes.

Assim como a Hublot, Patrick Mahomes redefine a precisão e o desempenho ? desafiando as normas e rompendo as fronteiras a cada arremesso, a cada jogo e a cada temporada. Ele é o único quarterback da história a lançar para mais de 4.572 metros tanto na faculdade quanto na NFL em uma única temporada. Mahomes chegou a 300 passes para touchdown em sua carreira mais rápido do que qualquer outro quarterback na história da liga, detém o recorde de maior número de metros totais em uma única temporada da NFL e se tornou o quarterback mais jovem a ser titular em quatro Super Bowls.

Com três títulos do Super Bowl e dois MVPs da liga em seu nome, Mahomes não está apenas jogando ? ele está transformando o jogo. Sua busca incessante pela grandeza se alinha perfeitamente com o compromisso da Hublot com o desempenho, a cultura e o estilo. Mahomes incorpora uma singularidade com dedicação uma rara fusão de talento, visão e ambição inabalável que o destaca como um dos atletas mais eletrizantes de sua geração. Além de suas conquistas esportivas, ele compartilha um profundo apreço pela arte da relojoaria, pela inovação e por se manter à frente da curva, tornando essa colaboração uma combinação natural e poderosa.

Excelência e ambição recordistas

A Hublot se associa há muito tempo à excelência no mundo dos esportes, tendo colaborado com alguns dos maiores atletas de todos os tempos, incluindo Usain Bolt, Novak Djokovic, Kylian Mbappé, entre outros. Juntos, Mahomes e a Hublot continuarão a quebrar recordes, inspirar a grandeza e elevar o padrão do que significa ser o melhor dentro e fora do campo.