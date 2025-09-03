Petróleo fecha em baixa diante de perspectiva de novo aumento da oferta

Os preços do petróleo recuaram drasticamente nesta quarta-feira (3), puxados por novas expectativas de um excesso de oferta após o verão no hemisfério norte, enquanto os operadores acompanham de perto a evolução das relações entre Estados Unidos e Rússia.

"O mercado está preocupado com a nova reunião dos membros da Opep+ [Organização de Países Exportadores de Petróleo e seus aliados] no domingo", declarou à AFP Andy Lipow, da Lipow Oil Associates.

Os operadores "se preocupam que a Opep+ possa considerar restabelecer a produção adicional após outra rodada de cortes voluntários", acrescentou.