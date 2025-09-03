Putin promete continuar lutando na Ucrânia se acordo de paz não for alcançado

O presidente russo, Vladimir Putin, prometeu nesta quarta-feira (3) continuar lutando na Ucrânia caso não seja alcançado um acordo de paz.

As negociações para acabar com a guerra entre Rússia e Ucrânia, que já dura três anos e meio, parecem estar estagnadas apesar dos intensos esforços diplomáticos do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

"Acredito que há uma luz no fim do túnel", disse Putin aos jornalistas, acrescentando: "Vamos ver como a situação se desenrola. Caso contrário, teremos que resolver todas as nossas tarefas militarmente".