Quadro roubado por nazistas nos Países Baixos é encontrado na Argentina

Uma pintura barroca roubada de um colecionador judeu dos Países Baixos pelo regime nazista foi encontrada na Argentina, após ter sido identificada na semana passada em um anúncio imobiliário, informou o Ministério Público do país sul-americano ao expor a obra nesta quarta-feira (3).

O promotor Daniel Adler explicou a jornalistas em Mar del Plata, a 400 km de Buenos Aires, que o advogado da herdeira do líder nazista Friedrich Kadgien "veio trazer a obra", que havia desaparecido durante a Segunda Guerra Mundial.

"Retrato de uma dama", do italiano Giuseppe Ghislandi (1655-1743), desaparecida há 80 anos, foi descoberta pelo jornal holandês AD na página de uma imobiliária que mostrava o interior de uma casa com o quadro pendurado sobre um sofá verde.